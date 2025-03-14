У Харкові сталась бійка між працівниками ТЦК та цивільними чоловіками

Працівник ТЦК застосував зброю травматичної дії і здійснив декілька пострілів у землю.

Один із цивільних завдав удару кастетом по обличчю працівнику ТЦК.

Поліція Харкова відкрила кримінальне провадження за фактом бійки між цивільними чоловіками та працівниками ТЦК, яка сталась сьогодні, 14 березня.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час виконання службових обов’язків працівники ТЦК стали учасниками конфлікту, який завершився застосуванням зброї травматичної дії.

“У соціальних мережах поширюються відео, на яких зафіксовано побиття цивільних громадян працівниками ТЦК та СП без зазначення передумов конфлікту”, - повідомили в поліції.

Попередньо двоє цивільних чоловіків проявили агресію та вчинили супротив військовослужбовцям, які проводили заходи з мобілізації населення. Один із цивільних завдав удару кастетом по обличчю працівнику ТЦК. Через це працівник ТЦК застосував зброю травматичної дії і здійснив декілька пострілів у землю.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії із залученням усіх учасників інциденту, свідків та очевидців.