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Росіяни завдали чотири удари по Харкову

Інформація щодо наслідків ударів уточнюється.

Росіяни завдали чотири удари по Харкову
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Півдня

Ввечері 13 березня російська окупаційна армія завдала ударів “шахедами” по Харкову.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Уточнення по прильотам по районах - за попередньою інформацією удари прийшлися по Основʼянському, Немишлянському та Ново-Баварському районах”, - написав Терехов.

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Згодом він повідомив про ще один вибух

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