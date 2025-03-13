Росіяни завдали чотири удари по Харкову

Ввечері 13 березня російська окупаційна армія завдала ударів “шахедами” по Харкову.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“Уточнення по прильотам по районах - за попередньою інформацією удари прийшлися по Основʼянському, Немишлянському та Ново-Баварському районах”, - написав Терехов.
Згодом він повідомив про ще один вибух.
- У Харкові в ніч на 6 березня російський БпЛА поцілив у дах багатоповерхівки.
- Напередодні росіяни вдарили дроном по центру Харкова, ймовірно ударним безпілотником "Молнія".
- Перед тим росіяни атакували Харків - пошкоджений громадський транспорт і лінія електропередач, а у області через російську атаку поранений чоловік.