ЗМІ: Україна попередила США, що не відмовиться від НАТО

Україна представила США «червоні лінії» у мирних переговорах, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на джерела.
Зокрема, Київ виключив відмову від членства України в НАТО, в ЄС і обмеження чисельності свого війська.
Хоча зустріч делегацій України і США у Джидді (Саудівська Аравія) не передбачала узгодження позиції щодо великої угоди, однак українська сторона представила партнерам «червоні лінії».
«Ми питання НАТО також проговорили, і ми чітко сказали, що для України воно не може бути зняте з порядку денного», – сказав співрозмовник видання.
Джерело додало, що «для України є червоні лінії – зокрема, те, що не може бути ніяких обмежень чисельності армії, і не може бути ніяких заборон щодо участі України [у міжнародних організаціях], в тому числі в ЄС і НАТО. Питання [червоної лінії щодо] НАТО також прозвучало від Єрмака, що Росія не повинна мати право вето».
- Після українсько-американських переговорів у Джидді Росія представила США список вимог для укладення угоди про припинення війни та перезавантаження відносин з Вашингтоном. Агенція Reuters із посиланням на джерела повідомляла, що умови Кремля були широкими та схожими на вимоги, які росіяни раніше висували Україні, США та НАТО.
- Ці попередні умови включали відсутність членства Києва в НАТО, угоду про нерозміщення іноземних військ в Україні та міжнародне визнання російськими Криму і чотирьох областей, які наразі частково окуповані ворогом.
- У лютому президент США Дональд Трамп під час першого засідання американського кабміну, говорячи про мирну угоду, сказав, що Україні доведеться піти на поступки, зокрема, забути про НАТО.