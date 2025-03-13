Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Європа посилює українську ППО
Європа посилює українську ППО
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗМІ: Україна попередила США, що не відмовиться від НАТО

Також наша держава не збирається скорочувати чисельність своєї армії.

ЗМІ: Україна попередила США, що не відмовиться від НАТО
переговори США і України в Саудівській Аравії
Фото: EPA/UPG

Україна представила США «червоні лінії» у мирних переговорах, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на джерела.

Зокрема, Київ виключив відмову від членства України в НАТО, в ЄС і обмеження чисельності свого війська.

Support LB.ua

Хоча зустріч делегацій України і США у Джидді (Саудівська Аравія) не передбачала узгодження позиції щодо великої угоди, однак українська сторона представила партнерам «червоні лінії».

«Ми питання НАТО також проговорили, і ми чітко сказали, що для України воно не може бути зняте з порядку денного», – сказав співрозмовник видання.

Джерело додало, що «для України є червоні лінії – зокрема, те, що не може бути ніяких обмежень чисельності армії, і не може бути ніяких заборон щодо участі України [у міжнародних організаціях], в тому числі в ЄС і НАТО. Питання [червоної лінії щодо] НАТО  також прозвучало від  Єрмака, що Росія не повинна мати право вето».

  • Після українсько-американських переговорів у Джидді Росія представила США список вимог для укладення угоди про припинення війни та перезавантаження відносин з Вашингтоном. Агенція Reuters із посиланням на джерела повідомляла, що умови Кремля були широкими та схожими на вимоги, які росіяни раніше висували Україні, США та НАТО.
  • Ці попередні умови включали відсутність членства Києва в НАТО, угоду про нерозміщення іноземних військ в Україні та міжнародне визнання російськими Криму і чотирьох областей, які наразі частково окуповані ворогом.
  • У лютому президент США Дональд Трамп під час першого засідання американського кабміну, говорячи про мирну угоду, сказав, що Україні доведеться піти на поступки, зокрема, забути про НАТО.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies