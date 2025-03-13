ЗМІ: Україна попередила США, що не відмовиться від НАТО

Також наша держава не збирається скорочувати чисельність своєї армії.

Україна представила США «червоні лінії» у мирних переговорах, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на джерела.

Зокрема, Київ виключив відмову від членства України в НАТО, в ЄС і обмеження чисельності свого війська.

Хоча зустріч делегацій України і США у Джидді (Саудівська Аравія) не передбачала узгодження позиції щодо великої угоди, однак українська сторона представила партнерам «червоні лінії».

«Ми питання НАТО також проговорили, і ми чітко сказали, що для України воно не може бути зняте з порядку денного», – сказав співрозмовник видання.

Джерело додало, що «для України є червоні лінії – зокрема, те, що не може бути ніяких обмежень чисельності армії, і не може бути ніяких заборон щодо участі України [у міжнародних організаціях], в тому числі в ЄС і НАТО. Питання [червоної лінії щодо] НАТО також прозвучало від Єрмака, що Росія не повинна мати право вето».