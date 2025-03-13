Польща, країни Балтії і Фінляндія близькі виходу з угоди про заборону протипіхотних мін

Міжнародний комітет Червоного Хреста висловив занепокоєння з цього приводу.

міністри оборони Литви і Польщі на брифінгу 13 березня 2025 року

Польща, Литва, Латвія, Естонія і Фінляндія, що мають спільний кордон з Росією, «дуже близькі» до ухвалення рішення про вихід з договору про заборону протипіхотних мін.

Таку заяву зробила 13 березня міністерка оборони Литви Довіле Шакаліне, передає AFP.

Усі п’ять держав стурбовані своєю безпекою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року і раніше заявляли, що переглядають підтримку Оттавської угоди.

Міжнародний комітет Червоного Хреста висловив занепокоєння через зростання у Європі готовності повернутися до використання забороненого озброєння.

Минулого тижня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив парламенту, що має намір порекомендувати країні вийти з угоди. Це викликало критику з боку гуманітарних організацій. Тепер Польща може отримати підтримку від балтійських країн і Фінляндії.

«Ми вважаємо, що ми дуже близькі до цього рішення», — заявила міністерка оборони Литви Довіле Шакаліне.

На спільному прес-брифінгу з польським колегою Владиславом Косіняком-Камишем Шакаліне підкреслила, що всі п’ять держав ведуть «дуже інтенсивні обговорення» з метою ухвалення спільного рішення та «направлення єдиного стратегічного меседжу».

Міністр оборони Польщі назвав рішення «необхідним» і наголосив на важливості «представлення єдиної позиції» з цього питання.