Швеція передасть Україні новий пакет допомоги: будуть артустановки Archer і радіолокаційні станції Arthur

Радари Arthur почнуть надходити до України у 2025 році, а САУ Archer - у 2026-му.

САУ Archer на фронті, грудень 2023 року

Швеція має придбати самохідні артилерійські установки Archer для Україні і закупити для ЗСУ контрбатарейні радіолокаційні станції Arthur.

Про новий пакет допомоги нашій державі йдеться на сайті шведського уряду.

Також Швеція підтримає українську оборонну промисловість через ініціативу Данії та приєднається до артилерійської коаліції Контактної групи з оборони України.

Загальна вартість нового пакета допомоги становить приблизно 3 мільярди шведських крон.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підкреслив, що Україна терміново потребує артилерійських систем і боєприпасів.

До пакета допомоги входять:

18 артилерійських установок Archer від BAE Systems Bofors. Раніше Швеція вже передала Україні вісім таких САУ.

5 контрбатарейних радарних систем Arthur від Saab. Ці радари дозволяють виявляти ворожі артилерійські позиції, що допомагає ефективно знищувати їх. Раніше подібні системи вже постачали Велика Британія та Швеція.

фінансова підтримка української оборонної промисловості через данську ініціативу. Кошти можуть бути використані на закупівлю 155-мм снарядів або артилерійських систем "Богдана".

Уряд Швеції зазначив, що радари Arthur почнуть надходити до України у 2025 році. А поставки самохідних артилерійських установок Archer заплановані на 2026 рік.

Крім того, Швеція має намір приєднатися до артилерійської коаліції UDCG. Ця ініціатива спрямована на розвиток і зміцнення артилерійського потенціалу України та підвищення її сумісності зі стандартами НАТО.