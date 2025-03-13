Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
Європа посилює українську ППО
Європа посилює українську ППО
ГоловнаСвіт

Швеція передасть Україні новий пакет допомоги: будуть артустановки Archer і радіолокаційні станції Arthur

Радари Arthur почнуть надходити до України у 2025 році, а САУ Archer - у 2026-му.

Швеція передасть Україні новий пакет допомоги: будуть артустановки Archer і радіолокаційні станції Arthur
САУ Archer на фронті, грудень 2023 року
Фото: 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України

Швеція має придбати самохідні артилерійські установки Archer для Україні і закупити для ЗСУ контрбатарейні радіолокаційні станції Arthur. 

Про новий пакет допомоги нашій державі йдеться на сайті шведського уряду.

Support LB.ua

Також Швеція підтримає українську оборонну промисловість через ініціативу Данії та приєднається до артилерійської коаліції Контактної групи з оборони України.

Загальна вартість нового пакета допомоги становить приблизно 3 мільярди шведських крон.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підкреслив, що Україна терміново потребує артилерійських систем і боєприпасів.

До пакета допомоги входять:

  • 18 артилерійських установок Archer від BAE Systems Bofors. Раніше Швеція вже передала Україні вісім таких САУ.
  • 5 контрбатарейних радарних систем Arthur від Saab. Ці радари дозволяють виявляти ворожі артилерійські позиції, що допомагає ефективно знищувати їх. Раніше подібні системи вже постачали Велика Британія та Швеція.
  • фінансова підтримка української оборонної промисловості через данську ініціативу. Кошти можуть бути використані на закупівлю 155-мм снарядів або артилерійських систем "Богдана".

Уряд Швеції зазначив, що радари Arthur почнуть надходити до України у 2025 році. А поставки самохідних артилерійських установок Archer заплановані на 2026 рік.

Крім того, Швеція має намір приєднатися до артилерійської коаліції UDCG. Ця ініціатива спрямована на розвиток і зміцнення артилерійського потенціалу України та підвищення її сумісності зі стандартами НАТО.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies