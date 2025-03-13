У Бельгії та Португалії відбулися обшуки у справі про корупцію в Європарламенті

ЗМІ пишуть, що розслідування повʼязане з китайським технологічним гігантом Huawei і його діяльністю в Брюсселі з 2021 року.

У Бельгії поліція провела сьогодні обшуки в рамках розслідування ймовірної корупції “під виглядом комерційного лобіювання” у Європейському парламенті.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на прокуратуру.

Це сталося “під виглядом комерційного лобіювання та в різних формах, таких як винагорода за політичні посади або надмірні подарунки, як-от їжа та витрати на проїзд або регулярні запрошення на футбольні матчі”.

У Федеральній прокуратурі повідомили, що кілька осіб заарештували для допиту у звʼязку з їхньою ймовірною причетністю до активної корупції.

Прокурори додають, що обшуки також відбулися у Португалії.

“Вилучили кілька документів і предметів з метою виявлення будь-яких доказів відмивання грошей”, ‒ зазначає видання.

Бельгійська газета Le Soir повідомила, що розслідування було повʼязане з китайським технологічним гігантом Huawei і його діяльністю в Брюсселі з 2021 року.

Комерційне лобіювання – це діяльність компаній, асоціацій або інших організацій, спрямована на вплив на політику та законодавство Європейського Союзу для просування своїх економічних інтересів. Воно є законним, але регулюється чіткими правилами. Лобістські компанії повинні реєструвати свою діяльність у Європейському реєстрі лобістів, що забезпечує прозорість процесу.

Крім того, лобісти повинні дотримуватись етичних стандартів, уникати конфлікту інтересів і не застосовувати незаконні методи впливу.