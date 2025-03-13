Європа посилює українську ППО
Європа посилює українську ППО
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
СБУ: до теракту в Івано-Франківську причетні двоє підлітків. Один з них загинув
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Три місяці після зникнення МСЕКів. Нова система — досвід лікарів і пацієнтів
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
ГоловнаСвіт

У Бельгії та Португалії відбулися обшуки у справі про корупцію в Європарламенті

ЗМІ пишуть, що розслідування повʼязане з китайським технологічним гігантом Huawei і його діяльністю в Брюсселі з 2021 року.

У Бельгії та Португалії відбулися обшуки у справі про корупцію в Європарламенті
Фото: EPA/UPG

У Бельгії поліція провела сьогодні обшуки в рамках розслідування ймовірної корупції “під виглядом комерційного лобіювання” у Європейському парламенті.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на прокуратуру.

Це сталося “під виглядом комерційного лобіювання та в різних формах, таких як винагорода за політичні посади або надмірні подарунки, як-от їжа та витрати на проїзд або регулярні запрошення на футбольні матчі”.

У Федеральній прокуратурі повідомили, що кілька осіб заарештували для допиту у звʼязку з їхньою ймовірною причетністю до активної корупції.

Прокурори додають, що обшуки також відбулися у Португалії.

“Вилучили кілька документів і предметів з метою виявлення будь-яких доказів відмивання грошей”, ‒ зазначає видання.

Бельгійська газета Le Soir повідомила, що розслідування було повʼязане з китайським технологічним гігантом Huawei і його діяльністю в Брюсселі з 2021 року.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Комерційне лобіювання – це діяльність компаній, асоціацій або інших організацій, спрямована на вплив на політику та законодавство Європейського Союзу для просування своїх економічних інтересів. Воно є законним, але регулюється чіткими правилами. Лобістські компанії повинні реєструвати свою діяльність у Європейському реєстрі лобістів, що забезпечує прозорість процесу. 

Крім того, лобісти повинні дотримуватись етичних стандартів, уникати конфлікту інтересів і не застосовувати незаконні методи впливу.

﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies