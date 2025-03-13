Трамп про заяви Путіна щодо перемир'я: "Сподіваюся, Росія зробить правильні речі"

Президент США наголосив, що Путін зробив "багатообіцяючу заяву", але вона неповна. Хотілося б бачити припинення вогню із боку Росії.

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяви Владіміра Путіна про те, що Росія нібито згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні.

Про це він сказав на пресконференції із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє Sky News.

"Путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона не була повною. Хотілося б бачити припинення вогню із боку РФ. Сподіваємося, що РФ вчинить правильно", - сказав Трамп.

Він прокоментував прес-конференцію Путіна і зазначив, що говорити з президентом РФ про припинення вогню в Україні.

Трамп також відмовився від своєї гучної критики НАТО і похвалив Рютте, сказавши, що він робить "справді хорошу роботу".

11 березня повідомлялося, що Україна погодилася на пропозицію США припинити вогонь на 30 днів за умови, що режиму тиші дотримуватиметься і Росія. Президент США Трамп оголосив, що американці поговорять із Путіним «сьогодні або завтра». Він сподівається, що Росія також погодиться на перемир’я. Докладніше читайте у редакційній колонці LB.ua "Не опинитися в чиємусь меню".

Джерела видання Reuters повідомили, що Росія вже передала США список вимог для припинення війни проти України. Вони зазначили, що ці вимоги схожі на ті, які Росія вже висувала раніше Україні, США та НАТО.

Сьогодні на пресконференції з Олександром Лукашенком Путін сказав, що Росія "в принципі підтримує припинення вогню на 30 діб, але є нюанси". Одним із таких нюансів він назвав "становище" української армії в Курській області, яке він описав як "оточення". Водночас він заявив, що хоче, аби під час перемир'я Україна не проводила мобілізацію і не отримувала зброю від партнерів. Це нібито має призвести до довгострокового миру.

Як відомо, тільки офіційно Росія 25 разів порушувала домовленості про припинення вогню від початку вторгнення 2014 року. Щоразу вона звинувачувала в цьому порушенні українців. Українські ж війська лише відповідали на обстріли, які почав ворог.