Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі ексміліціонера з Куп’янська

Після звільнення Куп’янська підозрюваний зник і переховується на території РФ.

Співробітники поліції підозрюють у колабораціонізмі ексміліціонера з Куп’янська Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіціїу Харківській області.

“Чоловік добровільно працював у створеному окупантами “правоохоронному органі” на посаді “ісполняющєго обязаності старшего експерта експертно-кріміналістічєского отдєлєнія управлєнія внутрєнніх дєл врємєнной гражданской адміністраціі Харьковской області”, - йдеться у повідомленні.

46-річний чоловік раніше проходив службу в органах внутрішніх справ України у званні старшого лейтенанта міліції. У 2015 році через скорочення штатів він був звільнений.

Втім, у червні-вересні 2022 року ексміліціонер добровільно обійняв посаду в “правоохоронному органі”, де він займався дактилоскопіюванням затриманих осіб та громадян, яких незаконно утримували окупанти.

Після звільнення Куп’янська підозрюваний зник, зараз він переховується на території Російської Федерації. Йому заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.