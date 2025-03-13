Швеція пропонує розширити співпрацю і посилити допомогу Україні

Основною темою переговорів між представниками Міноборони України і шведської делегації стало посилення співпраці та реалізація спільних проєктів у сфері озброєння.

Швеція запропонувала розширити чинний меморандум про співпрацю з Україною, доповнивши його новими напрямками.

Про це повідомило українське Міністерство оборони за підсумками зустрічі у Києві заступників Рустема Умєрова зі шведською делегацією.

Делегацію Швеції очолив генеральний директор Адміністрації матеріально-технічного забезпечення оборонного сектору Швеції (FMV) генерал-лейтенант Карл Горан Мортенссон.

Основною темою переговорів стало посилення співпраці та реалізація спільних проєктів у сфері озброєння, зокрема, тих, що реалізуються у співпраці з іншими європейськими країнами.

Мортенссон наголосив, що для Швеції надзвичайно важливо отримувати зворотний зв’язок щодо ефективності переданої зброї, а також розуміти, які саме види допомоги зараз найбільш актуальні для України.

Заступник міністра оборони Анатолій Клочко поінформував шведських партнерів про пріоритетні військові потреби, серед яких - модернізація військових літаків, посилення протиповітряної оборони. Інший заступник Валерій Чуркін повідомив про необхідність посилення засобів зв’язку на фронті.

Представники Швеції підтвердили свою зацікавленість у розвитку двостороннього співробітництва не лише на міждержавному рівні, а й у сфері взаємодії між приватними оборонними компаніями.