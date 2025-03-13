Дональд Трамп про анексію Гренландії: я думаю, це станеться

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте прокоментував питання анексії Гренландії, передає Суспільне.

"Я думаю, це станеться. Я не думав достатньо про це раніше, але я сиджу з людиною, яка може бути дуже важливою. Знаєш, Марку, нам це потрібно для міжнародної безпеки, а не тільки для нашої безпеки, у нас є багато наших улюблених гравців, яких ви знаєте, які подорожують узбережжям, і ми повинні бути обережними", - сказав Трамп у відповідь на питання, чи планують США анексувати Гренландію.

Генсек НАТО Марк Рютте почав перебивати Трампа і побажав залишитися поза межами цієї дискусії. Він зазначив, що не хоче втягувати НАТО в питання приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.

"Але коли справа доходить до Крайньої Півночі в Арктиці, ти (Дональд Трамп — ред.) абсолютно правий. Китайці використовують ці шляхи, ми знаємо, що росіяни також. Ми знаємо, що нам не вистачає криголамів. Тож той факт, що сімом арктичним країнам, які спільно працюють над цим із США дуже важливо переконатися, що цей регіон, ця частина світу, залишається в безпеці", - зауважив Рютте.

Ймовірний новий прем'єр-міністр Гренландії Єнса-Фредерік Нільсен в середу відкинув закиди Дональда Трампа взяти острів під свій контроль.