200 000 данців підписали петицію про купівлю Каліфорнії

"Дивлячись на мапу Данії, ви точно замислювалися, що нам потрібно більше сонця, пальм та катання на роликах. В нас є унікальна нагода втілити мрію у життя". Таким текстом данців запрошують підписати онлайн-петицію щодо придбання у Сполучених Штатів Каліфорнії.

Як зазначає The Guardian, збір підписів, до якого долучилися вже 200 тисяч громадян, суміщено з краудфандинговою кампанією. Ціль - 1 трильйон доларів або "на кілька мільярдів менше чи більше". Саме з такою сумою автори петиції планують звернутися до Дональда Трампа із пропозицією продати не надто любий йому штат.

Трамп має постійний конфлікт з губернатором Каліфорнії демократом Гевіном Ньюсомом, який виділив 50 мільйонів доларів на боротьбу з президентською програмою щодо депортації мігрантів. Республіканець називав штат "найбільшою руїною в країні".