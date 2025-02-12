Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
В Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Новини компанійВ Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Трамп підтвердив розмову із Зеленським цього тижня
Трамп підтвердив розмову із Зеленським цього тижня
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
ГоловнаСвіт

200 000 данців підписали петицію про купівлю Каліфорнії

Сатирична відповідь на територіальні претензії Дональда Трампа.

200 000 данців підписали петицію про купівлю Каліфорнії
Мітинг у Копенгагені проти американських претензій на Гренландію
Фото: EPA/UPG

"Дивлячись на мапу Данії, ви точно замислювалися, що нам потрібно більше сонця, пальм та катання на роликах. В нас є унікальна нагода втілити мрію у життя". Таким текстом данців запрошують підписати онлайн-петицію щодо придбання у Сполучених Штатів Каліфорнії. 

Як зазначає The Guardian, збір підписів, до якого долучилися вже 200 тисяч громадян, суміщено з краудфандинговою кампанією. Ціль - 1 трильйон доларів або "на кілька мільярдів менше чи більше". Саме з такою сумою автори петиції планують звернутися до Дональда Трампа із пропозицією продати не надто любий йому штат.

Трамп має постійний конфлікт з губернатором Каліфорнії демократом Гевіном Ньюсомом, який виділив 50 мільйонів доларів на боротьбу з президентською програмою щодо депортації мігрантів. Республіканець називав штат "найбільшою руїною в країні". 

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies