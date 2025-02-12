Google прибрав свята, пов'язані з різноманіттям та інклюзивністю, зі свого додатка-календаря

Користувачі більше не бачать інформацію про Місяць Прайду та низку інших подій.

Із застосунка Google Calendar та онлайн-версії календаря від найпопулярнішого пошуковика зникли згадки про події та свята, які пов'язані з DEI-ініціативами різноманіття, рівності та інклюзивності.

Як пише The Guardian, користувачі звернули увагу, що додаток більше не позначає початок Місяця афроамериканської історії, який щороку відзначають у лютому в США та Канаді, а також низки інших пам'ятних дат - Місяця Прайду, Місяця жіночої історії, Місяця історії корінних народів та свят, пов'язаних зі спільнотою ЛГБТК+.

Речник Google стверджує, що політика компанії щодо відображення деяких подій у календарі зазнала змін ще в середині 2024 року - нібито до перемоги Дональда Трампа на виборах та його вказівки прибрати DEI-принципи з корпоративної сфери. Команда Google "вирішила показувати лише державні свята, дозволивши користувачам самостійно додавати важливі для себе дати".