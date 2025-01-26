25 січня бійці ВМС ЗСУ під час чергової ракетної атаки РФ вперше збили російську керовану ракету Х-59 за допомогою системи лазерного наведення APKWS, яку раніше використовували тільки, щоб збивати "Шахеди".

Про це пише видання Defense Express.

Як зазначає видання, 25 січня Військово-морські сили ЗСУ оприлюднили відео, як екіпаж одного з катерів знищив російську авіаційну ракету "повітря-поверхня" Х-59, якою ворог хотів атакувати інфраструктуру порту "Південний".

Аналітики відзначають, що ракету Х-59 вдалося збити за допомогою APKWS. І це, ймовірно, перший, принаймні, публічний випадок, коли Силам оборони вдалося збити керовану ракету саме за допомогою системи лазерного наведення.

APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) є високоточним озброєння, яке поєднує некеровані 70-мм ракети Hydra 70 з блоком напівактивного лазерного наведення, вперше про передачу таких ракет від Німеччини стало відомо у 2023 році, а перше відео у дії проти росіян з’явилося влітку.

Ракети APKWS використовуються у ракетних установок Vampire, усього для Сил оборони у рамках оборонної допомоги було замовлено 14 таких установок, всі вони вже поставлені нашому війську і, як бачимо, ефективно використовуються як проти російських дронів, так і проти ракет.