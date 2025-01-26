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Сили оборони: ворог намагається змусити українські війська відступити з-під Покровська

Росіяни намагаються обійти Покровськ із заходу, щоб перекрити важливі траси.

Сили оборони: ворог намагається змусити українські війська відступити з-під Покровська
Бійці Сил оборони України
Фото: Генштаб

Російська армія намагається обійти Покровськ на Донеччині із заходу, щоб перерізати важливі траси та змусити українські війська відступити.

Про це в ефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише "Армія. Інформ".

Речник наголошує, що саме Покровський напрямок є найбільш інтенсивним в плані боїв. І найбільше зусиль ворог докладає для того, аби обійти Покровськ із заходу.

"Йде спроба охопити місто, не заходячи в нього. Вони вийшли на нього з південного боку. Там, де малі селища. І намагаються обходити його з заходу, теж чіпляючись за малі селища і лісопосадки. Це робиться для того, аби перерізати траси, які ведуть до міста і примусити українські сили, що його обороняють, відступити", — розповідає Віктор Трегубов.

Сили оборони роблять усе можливе, аби зупинити наступ ворога та вибити його з позицій.

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