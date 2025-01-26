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На Куп'янському напрямку Сили оборони знищили укриття росіян та ворожу бронетехніку

Українські бійці виявили укриття особового складу росіян.

На Куп'янському напрямку Сили оборони знищили укриття росіян та ворожу бронетехніку
Фото: Сухопутні війська

Оператори безпілотників комендатури швидкого реагування РУБпАК "Фенікс" на Куп’янському напрямку знищили укриття особового складу росіян. Також українські бійці знищили ворожу бронетехніку.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Результати полювання пілотів БпЛА комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" на Харківщині досить вражаючі", — йдеться в повідомленні.

Так, на Куп'янському напрямку оператори БпЛА РУБпАК "Фенікс" виявили та знищили дві бойові бронемашини "Тигр", дві броньовані машини піхоти БМП-2, бронетранспортер БТР-82А та самохідну артилерійську установку 2С9 "Нона-С".

Також в ОСУВ "Хортиця" повідомили про знищення укриття особового складу ворога.

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку – в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за 25.01.2025 склали:

  • особового складу – 1 268;
  • танків – 8;
  • бойових бронемашин – 22;
  • гармат і мінометів – 10;
  • автомобільної техніки – 31;
  • спеціальної техніки – 28;
  • засоби РЕБ – 4;
  • укриттів – 158;
  • пункти управління БПЛА – 4;
  • склади боєприпасів – 7;
  • склади ПММ – 2.

За добу РФ втратила на війні в Україні 1720 солдатів.

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