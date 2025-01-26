Росіяни масово завозять мігрантів на ТОТ України для зміни етнічного складу населення

Кремль почав завозити мігрантів на ТОТ України, щоб пзакріпити контроль закріпити контроль та змінити етнічний склад місцевого населення.

Про це розповідає Центр національного спротиву.

"Місцеві мешканці і надалі відмовляються працювати на окупаційні адміністрації або виїжджають із міст, куди терористи принесли "рускій мір" у вигляді зруйнованих громад і смерті. Лише за 2024 рік на міграційний облік в окупованій Луганській області було поставлено майже 12 тисяч іноземних громадян та осіб без громадянства. Для порівняння: наприкінці 2023 року таких осіб було приблизно 3800", — ідеться у повідомленні.

За даними Східної правозахисної групи, за 11 місяців 2024 року прийнято 109 заяв на оформлення запрошень для в’їзду в РФ, видано та продовжено 101 візу різних категорій, а також задоволено 516 заяв на отримання посвідки на проживання.

Попри це на тимчасово окупованих територіях продовжують панувати недовіра до окупаційної влади, відсутність інфраструктури та кадрова криза.

Усвідомлюючи, що місцеве населення продовжуватиме спротив, окупанти проводять "етнічне заміщення" в регіоні. Замість українців, які виїжджають або яких Кремль депортує, росіяни звозять мігрантів з країн Центральної Азії або росіян із депресивних регіонів РФ.