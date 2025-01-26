Росіяни майже 50 разів атакували північне прикордоння України

Минулої доби армія РФ завдала 46 ударів по прикордонних територіях Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Зафіксовано 131 вибух.

Про це повідомляє ОК "Північ".

Під час обстрілів прикордоння російська армія застосувала міномети, ствольну артилерію, дрони типу FPV та Shahed, а також невідомі вибухонебезпечні предмети, які скидали з безпілотників.

У Чернігівській області ворожих атак зазнали чотири населені пункти Новгород-Сіверського та Корюківського районів, а саме: Ясна Поляна, Грем’яч, Грем’ячка і Єліне.

У Сумській області під ударами російських військ опинилися 19 населених пунктів Сумського, Охтирського та Шосткинського районів. Ідеться про Тур’ю, Рясне, Майське, Угроїди, Порозок, Миропільське, Степок, Покровку, Стару Іванівку, Шевченкове, Дмитрівку, Велику Писарівку, Олександрівку, Ромашкове, Середину-Буду, Ходине, Хлібороб, Бачівськ і Стару Гуту.

В Угроїдах унаслідок ворожої атаки пошкоджений приватний будинок, у Старій Іванівці – багатоквартирний будинок і лінія електропередач.

У Харківській області загарбники вдарили по трьох населених пунктах Богодухівського району: Леміщиному, Тимофіївці та Відродженівському.

Триває уточнення інформації щодо наслідків та постраждалих серед місцевого населення.