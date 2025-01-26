Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Reuters: Мексика не дозволила приземлитися літаку з депортованими мігрантами із США
Reuters: Мексика не дозволила приземлитися літаку з депортованими мігрантами із США
Департамент Ілона Маска хоче прибрати пенні з кишень американців
Департамент Ілона Маска хоче прибрати пенні з кишень американців
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
Російські заводи палають. Далі буде
Російські заводи палають. Далі буде
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
Піднятися на Святу гору, щоб повернутися з війни
Піднятися на Святу гору, щоб повернутися з війни
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили ППО уночі збили 50 ворожих дронів

9 російських безпілотників локаційно втрачено.

Сили ППО уночі збили 50 ворожих дронів
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 26 січня РФ атакувала Україну 72 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це інформують Військово-повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 50-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

9 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків). Один БпЛА — в повітрі, бойова робота триває.

Фото: повітряні сили

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies