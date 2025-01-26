Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину з артилерії

Ввечері та вночі російська армія вдарила з артилерії по Нікопольщині Дніпропетровської області.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі було гучно у Дніпровському районі. Тричі ввечері та вночі агресор вдарив з артилерії по Нікопольщині. Випустив з десяток снарядів по райцентру і Мирівській громаді", — ідеться у повідомленні.

Також бійці ПвК "Схід" збили шість безпілотників, які противник скерував на область.

Всюди минулося без загиблих та постраждалих.