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Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину з артилерії

Бійці ПвК "Схід" збили над областю 6 ворожих безпілотників.

Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину з артилерії
Фото: телеграм / Сергій Лисак

Ввечері та вночі російська армія вдарила з артилерії по Нікопольщині Дніпропетровської області. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі було гучно у Дніпровському районі. Тричі ввечері та вночі агресор вдарив з артилерії по Нікопольщині. Випустив з десяток снарядів по райцентру і Мирівській громаді", — ідеться у повідомленні.

Також бійці ПвК "Схід" збили шість безпілотників, які противник скерував на область.

Всюди минулося без загиблих та постраждалих. 

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