Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину з артилерії

Ввечері та вночі російська армія вдарила з артилерії по Нікопольщині Дніпропетровської області.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вночі було гучно у Дніпровському районі. Тричі ввечері та вночі агресор вдарив з артилерії по Нікопольщині. Випустив з десяток снарядів по райцентру і Мирівській громаді", — ідеться у повідомленні.
Також бійці ПвК "Схід" збили шість безпілотників, які противник скерував на область.
Всюди минулося без загиблих та постраждалих.
- 25 січня російська армія атакувала з артилерії місто Нікополь Дніпропетровської області. Постраждали двоє людей.