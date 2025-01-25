Окупанти вкрили артилерійським вогнем Нікополь на Дніпропетровщині, є постраждалі

У суботу, 25 січня, російська армія атакувала з артилерії місто Нікополь Дніпропетровської області. Постраждали двоє людей.

Фото: Сергій Лисак

Про це повідомляє очільник Дніпропетроської ОВА Сергій Лисак.

"Двоє людей постраждали через ворожий артобстріл Нікополя. 48-річного чоловіка та 70-річну жінку доправили до лікарні. Їм надають необхідну меддопомогу", — ідеться у повідомленні.

У місті також пошкоджені кілька багатоповерхівок, приватний будинок, авто. Обстеження території триває.