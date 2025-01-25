Бійці ГУР знищили бронетехніку росіян під Покровськом

Бійці підрозділу “Крила”, що входить до департаменту активних дій ГУР МО України, знищили російську бронетехніку та особовий склад ЗС РФ біля Покровська та на Запорізькому напрямку. Результати бойової роботи ГУР МО на фронті показали у пресслужбі розвідки. Зокрема, розвідники спалили три російські броньовані машини “Тигр”, дві БМП, знищили та уразили три ворожі танки Т-72. Також розвідники вдарили по вогневих позиціях та укриттях ворога, місцях накопичення російських окупантів, транспортних засобах та військовому обладнанні.

Минулого тижня бійці ГУР МО знищили важливе супутникове обладнання росіян на території РФ, а також ліквідували особовий склад ворожої армії.