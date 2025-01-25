Генштаб: російська армія особливо активна на Покровському і Краматорському напрямках

За добу на фронті відбулося 211 бойових зткнень.

Розпочалась 1067 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 211 боєзіткнень, ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 40 авіаударів, скинувши 56 КАБ.

Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, зокрема 155 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1410 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Козача Лопань Харківської області; Новоданилівка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління та ще одинадцять інших важливих об’єктів противника.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Дворічного, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Копанки, Зелена Долина та Торське.

На Краматорському напрямку окупанти 43 рази атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак в районах Торецька, Кримського, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 88 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Мирноград, Шевченко, Єлізаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлине, Новоєлізаветівка, Успенівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив три атаки в напрямку Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили три наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 38 авіаударів, скинувши при цьому 50 КАБ, здійснив 436 обстрілів, в тому числі 15 з РСЗВ . Українські захисники відбили 14 штурмових дій загарбників.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1650 осіб. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 37 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети та 79 автомобілів окупантів.