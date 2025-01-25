В Офісі Президента анонсували продовження терміну проходження ВЛК для обмежено придатних

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук на своїй сторінці у Telegram заявила про роботу над продовженням терміну проходження військово-лікарської комісії громадянами, яких раніше визнали обмежено придатними до військової служби.

За словами посадовиці, понад мільйон людей з таким статусом просто не встигають виконати вимогу закону до 4 лютого, адже не отримували виклик на медогляд або не можуть отримати його зараз через черги у територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки.

Верещук обіцяє у майбутньому з'ясувати, "хто відповідальний за незадовільну організацію процесу". Натомість зараз у Верховній Раді працюють над тим, щоб внести зміни у законодаство та продовжити дедлайн для проходження ВЛК.

Також в Офісі Президента обіцяють поки не застосовувати систему штрафів до тих, хто не встигне пройти обстеження вчасно, а також домогтися від Міністерства оборони та МОЗ належних графіків роботи ВЛК та викликів громадян.

Водночас Верещук нагадує, що пройти медогляд повинні усі військовозобов'язані з ліквідованим нині "обмеженим" статусом, адже цього вимагає закон.