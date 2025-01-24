Поліцейські Київщини підозрюють лікаря у тому, що той запропонував військовому стати обмежено придатним

Правоохоронці підозрюють медика з Білої Церкви в тому, що він за 40 тисяч гривень пообіцяв військовослужбовцю поставити запис “обмежено придатний”.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.
“Слідчі встановили, що військовослужбовець звернувся до лікаря-хірурга на огляд. Дізнавшись, що пацієнт є діючим військовим, лікар запропонував записати у медичних документах категорію придатності до військової служби у тилу”, - розповіли в поліції.
Крім того, медик обіцяв надалі вплинути на голову ВЛК щодо складання відповідного недостовірного висновку.
Поліцейські затримали лікаря-хірурга під час передачі грошей, його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Поліцейські повідомили хірургу про підозру за зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Лікарю загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.
Суд призначив чоловіку запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
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