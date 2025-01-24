Поліцейські Київщини підозрюють лікаря у тому, що той запропонував військовому стати обмежено придатним

Правоохоронці підозрюють медика з Білої Церкви в тому, що він за 40 тисяч гривень пообіцяв військовослужбовцю поставити запис “обмежено придатний”.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Слідчі встановили, що військовослужбовець звернувся до лікаря-хірурга на огляд. Дізнавшись, що пацієнт є діючим військовим, лікар запропонував записати у медичних документах категорію придатності до військової служби у тилу”, - розповіли в поліції.

Крім того, медик обіцяв надалі вплинути на голову ВЛК щодо складання відповідного недостовірного висновку.

Поліцейські затримали лікаря-хірурга під час передачі грошей, його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Поліцейські повідомили хірургу про підозру за зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Лікарю загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Суд призначив чоловіку запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.