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Поліцейські Київщини підозрюють лікаря у тому, що той запропонував військовому стати обмежено придатним

Ціна питання, за даними поліції, склала 40 тис. гривень.

Поліцейські Київщини підозрюють лікаря у тому, що той запропонував військовому стати обмежено придатним
Поліцейські Київщини підозрюють лікаря у тому, що той запропонував військовому стати обмежено придатним
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

Правоохоронці підозрюють медика з Білої Церкви в тому, що він за 40 тисяч гривень пообіцяв військовослужбовцю поставити запис “обмежено придатний”. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Слідчі встановили, що військовослужбовець звернувся до лікаря-хірурга на огляд. Дізнавшись, що пацієнт є діючим військовим, лікар запропонував записати у медичних документах категорію придатності до військової служби у тилу”, - розповіли в поліції.

Крім того, медик обіцяв надалі вплинути на голову ВЛК щодо складання відповідного недостовірного висновку.

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Поліцейські затримали лікаря-хірурга під час передачі грошей, його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Поліцейські повідомили хірургу про підозру за зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Лікарю загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Суд призначив чоловіку запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

  • У Дніпрі викрили чергову схему для ухилення від мобілізації. Лікарі ВЛК в одному з місцевих ТЦК та СП за 10 тис. доларів "приписували" військовозобов'язаним діагноз ВІЛ. 
  • Колишньому голові позаштатної комісії при Бориспільському районному ТЦК та СП і його спільниці оголосили підозри через махінації з визнанням осіб непридатними до військової служби. За 10 тис. доларів ділки допомагали чоловікам призовного віку в отриманні фіктивної групи інвалідності та зняття з обліку.
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