У Дніпрі викрили лікарів ВЛК, які "приписували" чоловікам ВІЛ для зняття з обліку

У Дніпрі викрили чергову схему для ухилення від мобілізації. Лікарі ВЛК в одному з місцевих ТЦК та СП за $10 тисяч "приписували" військовозобов'язаним діагноз ВІЛ.

Про це повідомляє Нацполіція України.

У Дніпрі працівники Нацполіції викрили посадовців і лікарів військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК та інших медичних закладів міста, які фальсифікували результати аналізів крові на ВІЛ військовозобов'язаним чоловікам.

Неправдиві дані вносили до медичних документів та інформаційної системи "Моніторинг соціально значущих хвороб". Це дозволяло "хворим" чоловікам знятися з військового обліку і безперешкодно виїжджати з України.

Фото: Нацполіція

Свої "послуги" лікарі ВЛК оцінювали у 10 тисяч доларів.

Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу ТОР Департаменту патрульної поліції провели 19 обшуків за місцями реєстрації та проживання фігурантів, а також у їхніх службових кабінетах і в авто. Вилучили техніку, медичну документацію, та інші речі, що підтверджують причетність до незаконної діяльності.

Наразі поліцейські розслідують кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 та ч. 3 ст. 368 ККУ.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.