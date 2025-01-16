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Минулого року поліцейські вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї

Також за рік було виявлено понад 16 тис. гранат.

Минулого року поліцейські вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї
Ілюстративне фото
Фото: СБУ

2024 року співробітники Нацполіції вилучили з незаконного обігу понад 4,7 тис. одиниць вогнепальної зброї.

Про це розповів голова Нацполіції Іван Вигівський.

Також за рік було виявлено понад 16 тис. гранат, 747 гранатометів, понад три тонни вибухівки та майже два млн набоїв. 

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Торік поліцейські розпочали досудове розслідування у понад 5 тис. кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів.

Вигівський нагадав, що за зверненнями громадян зареєстровано 2 780 одиниць нелегальної зброї.

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