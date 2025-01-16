Головне за четвер, 16 січня: наслідки атаки дронів на Київ, 100-річна угода між Україною та Британією

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працювало ППО. Є падіння уламків у п'яти районах: Солом'янському, Дніпровському, Печерському, Голосіївському і Дарницькому.

Спершу про роботу ППО повідомив мер міста Віталій Кличко. Він сказав, що протиповітряна оборона працює в центрі. Згодом він написав, що у Соломʼянському районі столиці уламок БпЛА пошкодив легкове авто. Розірвало двигун та частково салон автівки. Пожежі немає. Постраждалих теж немає.

Потім у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що також уламки впали в Дніпровському районі. Є "незначне ушкодження" фасаду.

Після 14 години голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав, що загалом падіння було в п'яти районах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16.00 16 січня ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Від початку доби вже відбулися 89 бойових зіткнень.

Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Курському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 січня – в новині.

У ніч на 16 січня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно атакували нафтобазу “Ліскінська” у Воронезькій області Росії, передає СтратКом ЗСУ.

За наявною інформацією, зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних БпЛА. На об’єкті виникла масштабна пожежа. Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема, використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії.

Сьогоднішній удар дроном по Києву під час візиту британського прем'єр-міністра Кіра Стармера є нагадуванням про те, що українці бачать кожен день. Про це голова уряду Великої Британії сказав на брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Український президент, коментуючи удар, анонсував відповідь на нього. "Ми передамо привіт їм також", – сказав Зеленський.

Сьогодні вдень Росія атакувала Київ дронами. Протиповітряна оборона працювала в багатьох районах, зокрема в центрі. Уламки впали в п'яти районах, у Солом'янському і Дніпровському були пошкодження.

Україна та Великобританія підписали історичну 100-річну угоду.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами переговорів із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.

"Відносини України та Британії зараз найбільш близькі, ніж ніколи. Сьогодні ми вийшли на новий рівень відносин. Це навіть більше, ніж стратегічні відносини. Ми підписали угоду про сторічне партнерство. Ми впевнені у незалежності нашої держави, і це те, що українці вже ніколи не віддадуть", - сказав Зеленський.

Докладніше – в новині.

Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер дав зрозуміти, що його країна буде готова за потреби розмістити свої миротворчі сили в Україні, передає Sky News.

Стармер наголосив, що російське вторгнення пов'язане не лише із «суверенітетом України», а й з його впливом на Велику Британію, включаючи кризу вартості життя.

Прем’єр сказав, що не хоче «забігати вперед», але Великобританія відіграватиме «повноцінну роль» у будь-яких мирних переговорах, зокрема, шляхом розгортання британських військ для підтримки миру.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!