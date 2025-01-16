Генштаб ЗСУ повідомив про 89 боїв на фронті, найбільше зафіксували на Покровському і Курському напрямках

На Лиманському загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців.

Станом на 16.00 16 січня ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Від початку доби вже відбулися 89 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Курському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню російської артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Тимофіївка Харківської області; Карповичі, Лісківщина, Ковпинка Чернігівської області; Попівка, Біла Береза Сумської області.

На Куп’янському напрямку противник тричі штурмував позиції українських підрозділів у районах Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Греківка, Новоплатонівка, Терни та Зарічне. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському підрозділи Сил оборони відбили три атаки російських загарбників, одне боєзіткнення на даний час триває. Ворог атакував українські оборонні позиції поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Під удари ворожої авіації потрапив Сіверськ.

На Краматорському окупанти атакували шість разів у районах Часового Яру, Білої Гори та Григорівки. На Торецькому напрямку відбулося вісім ворожих атак у районах Торецька, Кримського, Леонідівки та Щербинівки. Українські воїни вже відбили дві з них, бої тривають.

На Покровському росіяни здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Покровськ, Шевченко, Звірове, Котлине, Успенівка, Петропавлівка, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне. Сили оборони стримують натиск та відбили 30 атак противника, одне боєзіткнення ще триває.

На Новопавлівському загарбники атакували десять разів поблизу Костянтинополя, Великої Новосілки та Времівки. Три атаки окупантів вже відбито. Бої тривають. Ворог бомбив КАБами Новопіль та Костянтинопіль.

На Оріхівському окупаційні війська здійснили один штурм позицій наших військ в районі Новоданилівки.

Один раз безрезультатно ворог намагався штурмувати позиції наших оборонців на Придніпровському напрямку.

У Курській області відбили вісім атак загарбницьких військ, на даний час тривають три боєзіткнення. Ворог завдав 250 артилерійських ударів, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках противник активних дій від початку доби не проводив.