Повідомляють, що зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних безпілотників.

В ніч на 16 січня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно атакували нафтобазу “Ліскінська” у Воронезькій області Росії, передає СтратКом ЗСУ.

За наявною інформацією, зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних БпЛА. На об’єкті виникла масштабна пожежа. Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема, використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії.

Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.