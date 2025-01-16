На Покровському напрямку захисники зупинили 56 штурмів ворога

Загалом за добу на фронті відбулися 124 бойові зіткнення.

Розпочалась тисяча п’ятдесят восьма доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 50 авіаційних ударів, зокрема, залучив 44 ракети та скинув 71 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 142 – із реактивних систем залпового вогню та використав для ураження 2361 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Зелений Гай, Миньківка, Часів Яр, Краматорськ, Іванопілля, Дружківка, Костянтинівка, Петрівка, Гуляйполе та П’ятихатки.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, чотири засоби ППО, три пункти управління, два пункти управління БпЛА, три артилерійські засоби та один склад боєприпасів противника.

На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська та Тихого. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Кіндрашівка, Загризове, Тополі та Петропавлівка на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося п’ять атак окупантів.

Минулої доби ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Твердохлібове, Макіївка, Колодязі, Терни та Григорівка.

На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Ступочок, Часового Яру та Предтечиного. Дев’ять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Білої Гори, Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новий Труд, Шевченко, Удачне, Котлине, Петропавлівка, Старі Терни, Янтарне, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Успенівка, Андріївка та Дачне.

Сили оборони відбили п’ять ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Времівка та Костянтинопіль.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників в напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Щербаків.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог атак не проводив.

На Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, противник завдав 13 авіаційних ударів 18 керованими бомбами та вчинив 340 артилерійських обстрілів, зокрема 15 – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.