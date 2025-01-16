Оборонці збили вночі 34 ворожі ударні дрони, а ще 18 – не досягли цілей

У ніч на 16 січня 2025 року (із 20.00 15 січня) росіяни атакували Україну 55-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 34 із них, а ще 18 – локаційно втрачені.
Як йдеться у повідомленні Повітряних сил, РФ запускала дрони із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 34-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.
Кілька БпЛА влучили у фермерське господарство на Чернігівщині, також, внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників, пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
- Уночі ворог атакував дронами Полтавську область. ППО збила ворожі цілі, але уламки пошкодили енергетичну інфраструктуру.