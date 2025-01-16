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Оборонці збили вночі 34 ворожі ударні дрони, а ще 18 – не досягли цілей

ППО працювала у 11 областях України. 

Оборонці збили вночі 34 ворожі ударні дрони, а ще 18 – не досягли цілей
Військові ЗСУ
Фото: Генштаб

У ніч на 16 січня 2025 року (із 20.00 15 січня) росіяни атакували Україну 55-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 34 із них, а ще 18 – локаційно втрачені.

Як йдеться у повідомленні Повітряних сил, РФ запускала дрони із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. 

Станом на 09.00 підтверджено збиття 34-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Кілька БпЛА влучили у фермерське господарство на Чернігівщині, також, внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників, пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині. 

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

  • Уночі ворог атакував дронами Полтавську область. ППО збила ворожі цілі, але уламки пошкодили енергетичну інфраструктуру.
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