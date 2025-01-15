Головне за середу, 15 січня: обмін полоненими, майже 120 боєзіткнень, угода між Ізраїлем і ХАМАСом

Україна домоглася окремого формату для повернення важкохворих і поранених полонених і повернула 25 українців, повідомили в ГУР.

"Наймолодшому звільненому – 24 роки. Найстаршому – шістдесят. Ці люди багато пережили без належної медичної допомоги та з негуманним ставленням у ворожій неволі. Поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб – туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям", – додали в ГУР.

Згідно з Третьою Женевською конвенцією, саме важкохворі та важкопоранені мають бути повернені у першу чергу.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 15 січня відбулося 118 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новий Труд, Шевченко, Удачне, Котлине, Петропавлівка, Старі Терни, Янтарне, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Успенівка, Андріївка та Дачне. Наші захисники зупинили 41 штурмову дію противника. Ще шість атак станом на 22 годину тривали.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 січня – в новині.

Україна проговорювала з французькою стороною можливість розміщення європейського контингенту на своїй території. Київ підтримує думку, що контингент союзників може стати частиною гарантій безпеки, сказав український президент на пресконференції з польським прем'єром Дональдом Туском у Варшаві.

Окремо обговорюють розташування в Україні військових-інструкторів з великою програмою навчання українських військ.

Президент додав, що зараз Росія має близько 600 000 військових на українській території. Українська армія нараховує 880 000, але ця кількість захищає всю територію країни. Росіяни ж свої 600 000 зосередили лише на деяких напрямках, тому там вони мають кількісну перевагу.

Він також розповів, що зараз українська зброя становить близько 33 % від усієї, яка потрібна на рік. Ще 30 % – це європейська зброя, а близько 40 % – це зброя США.

Офіс Президента оприлюднив спільну заяву Зеленського і Туска за підсумками переговорів.

Підписанти наголосили на співпраці у сфері оборони, протидії російській дезінформації та посиленні енергонезалежності ЄС.

Верховна Рада 317 голосами підтримала можливість направляти підрозділи Збройних Сил України за кордон у період дії воєнного стану (законопроєкт №12378).

Що передбачає законопроєкт – у новині.

Верховна Рада ухвалила також закон про охорону психічного здоров'я.

Буде створена Національна комісія з питань психічного здоров'я, проведено аудит психологів, сертифікація та реєстр психотерапевтів.

Подробиці – в новині.

Завтра, 16 січня, Рада Безпеки ООН збереться для обговорення ситуації в Україні у звʼязку з російською агресією.

“Засідання з пункту порядку денного “Підтримання миру і безпеки України” відбудеться на запит Словенії та США, які консультувалися з українською делегацією”, - йдеться у повідомленні.

Засідання розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню та угоди щодо заручників після багатьох місяців інтенсивної дипломатії США разом з Єгиптом і Катаром, повідомила пресслужба Білого дому.

Зазначається, що ця угода припинить бойові дії в Смузі Гази, збільшить гуманітарну допомогу палестинським мирним жителям і возз’єднає заручників із їхніми родинами після більш ніж 15 місяців у полоні.

Президент США зауважив, що давно настав час закінчити бойові дії та розпочати роботу з розбудови миру та безпеки і пообіцяв надати більш детальну інформацію з цього приводу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!