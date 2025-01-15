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Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я

Буде створена Національна комісія з питань психічного здоров'я, проведено аудит психологів, сертифікація та реєстр психотерапевтів. 

Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада ухвалила в цілому закон № 12030 про систему охорони психічного здоров’я. "За" проголосували 233 народних обранців. 

Раніше голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький наголошував, що закон "пропонує створити сучасну, ефективну систему психічного здоров’я, яка відповідатиме європейським нормам та стандартам".

Документ враховує досвід реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", започаткованої за ініціативи Першої Леді України Олени Зеленської. 

Серед ключових положень закону: 

  • створення Нацкомісії, яка координуватиме надання послуги у сфері ментального здоров’я;
  • запровадження сертифікації фахівців, що дозволить гарантувати надання якісних послуг пацієнтам;
  • створення самоврядних організацій, які навчатимуть фахівців галузі;
  • створення міжсекторальної системи надання послуг, яка охоплюватиме різні сектори поза охороною здоров’я, місцеве самоврядування та недержавний сектор.

Автори закону також прогнозують, що закон покладе край роботі спеціалістів без відповідної освіти. Зокрема, усіляких ворожок, віщунів, тарологів, нумерологів і гіпнотизерів-шахраїв, до яких звертаються за психологічною допомогою. 

Докладно про закон в матеріалі "В Україні може запрацювати закон про охорону психічного здоров`я".

У першому читанні його ухвалили в 2024-му. 

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