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​В Україні вперше провели операцію з повторної трансплантації серця

Загалом минулого року було здійснено  467 трансплантацій органів. 

​В Україні вперше провели операцію з повторної трансплантації серця
Операція із трансплантації серця (архівне фото)
Фото: 18000.com.ua

В Інституті серця Міністерства охорони здоровʼя відбулася унікальна операція – лікарі провели першу в Україні повторну трансплантацію серця. Про це повідомила пресслужба медзакладу 13 січня.

"30-річному Петру провели першу в Україні ретрансплантацію серця. Це його третє серце! Сім років тому перша трансплантація була проведена в Мінську, але з часом серце почало відмовляти", - йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, у 2024 році в Україні проведено 467 трансплантацій органів. Було пересаджено 311 нирок, 93 печінки та 63 сердець. Такі операції для українців є безоплатними.

Українське законодавство передбачає, що кожна людина за життя може визначитися щодо того, згодна чи не згодна вона на посмертне донорство.

Саном на початок 2025 року трансплантації різних органів очікують більш як 3,5 тис. жителів України.

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