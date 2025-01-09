Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я

Та чи покладе це край роботі спеціалістів без відповідної освіти? Зокрема, усіляких ворожок, віщунів, тарологів, нумерологів і гіпнотизерів-шахраїв, до яких звертаються також і по психологічну допомогу.

LB.ua вирішив розібратися, про що цей законопроєкт насправді? Як його автори пропонують створити Національну комісію з питань психічного здоров'я, провести аудит психологів, запровадити сертифікацію та реєстр психотерапевтів.

Минули новорічні свята, і після допису нардепа «Слуги народу» Максима Бужанського соціальними мережами поширилася чергова «зрада»: мовляв, цим законом «пропонують дозволити гіпноз і методи психологічного впливу де завгодно, а не в спеціальних закладах».

Наприкінці 2024 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про систему охорони психічного здоровʼя в Україні.

Фото: ДСНС

Спеціальна комісія, аудит, сертифікація і реєстр психотерапевтів

Законопроєкт про систему охорони психічного здоров'я України в парламентському комітеті з охорони здоров'я нації готували давно й зареєстрували ще у вересні минулого року. І його основна авторка депутатка «Слуги народу» Лада Булах у розмові з LB.ua рекомендувала всім перед тим, як поширювати хайп про «масовий гіпноз українців», читати сам текст.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначили, що нині 40–50 % населення України потребують психологічної допомоги через наслідки пандемії ковіду, економічну ситуацію та, звісно, війну. При цьому 78 % людей ніколи не відвідували психолога/психотерапевта, але 40 % не виключають, що зроблять це в майбутньому.

Автори також нагадують про Всеукраїнську програму ментального здоров’я, яка запрацювала з ініціативи першої леді Олени Зеленської. На базі програми функціонують платформи для надання професійних психологічних консультацій українцям у рамках комунікаційної кампанії «Ти як?».

Однак на законодавчому рівні в Україні й досі відсутній єдиний і цілісний закон, який містив би положення про психічне здоров’я як сферу: з преамбулою, принципами, термінологією, посиланнями на права людей, які мають не лише психічні розлади, а й інші проблеми, що стосуються психічного здоров’я.

Важливо, що в нашому законодавстві також не врегульовані види послуг, які надають у цій галузі. І це дозволяє без будь-якої відповідальності заробляти гроші всіляким кашпіровським, гіпнотизерам, псевдопсихологам і психотерапевтам без освіти.

«Тому ми підготували закон якраз із метою боротьби з шарлатанами, які не тільки використовують гіпноз, карти таро, а взагалі за два тижні навчають через інстаграм людей психології. І внаслідок їхньої роботи в нас відбувається ретравматизація людей, які отримали послуги некваліфікованих людей без будь-якої академічної освіти», — розповіла Лада Булах.

Фото: facebook/Лада Булах Лада Булах

Справді, у порівняльній таблиці до проєкту пропонують прибрати чинну норму, коли «з метою запобігання шкоді здоровʼю населення застосування гіпнозу, навіювання, інших методів психологічного і психотерапевтичного впливу дозволяється лише в місцях і в порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоровʼя», — через що і здійнявся хайп у соцмережах: мовляв, тепер гіпноз дозволений усюди.

Однак як наголошує авторка законопроєкту, це вирвана з контексту норма, бо насправді законопроєкт набагато ширший, з визначенням чітких критеріїв для фахівців, їхньої сертифікації. Аби унеможливити застосування не лише гіпнотерапії, а й інших практик і методів психотерапевтичної допомоги без належної кваліфікації.

По-перше, для цього планують створити новий міжколегіальний орган, державну установу — Національну комісію з питань психічного здоров'я, яка регулюватиме цю сферу. Комісія замінить Координаційний центр з психічного здоров'я, який створили у 2023 році, якраз щоб просувати Всеукраїнську програму ментального здоров'я «Ти як?» Олени Зеленської.

Фото: Пресслужба Олени Зеленської Олена Зеленська

Пропонують, щоб Нацкомісія отримала значно ширші повноваження, ніж Координаційний центр.

За словами Булах, до Нацкомісії входитимуть представники і виконавчих органів влади, і професійних асоціацій і об’єднань. Мова про МОЗ, Мінсоцполітики, МОН, МВС, Міноборони й саморегулівні організації.

Щоправда, у самому законопроєкті не прописали чіткого механізму їхнього добору, порядку призначення чи виборів на конкурсних засадах і ротацій, алгоритму ухвалення рішень. Водночас згадали, що фінансувати таку комісію можна з державного бюджету чи коштом міжнародних донорів і організацій.

При цьому на законодавчому рівні пропонують визначити чіткі вимоги, за якими допомогу надаватимуть виключно фахівці з профільною освітою.

«Зокрема, з освітою не нижче від магістра для психологів. Для психотерапевтів окремо створюють реєстр, куди потрапити зможе тільки та людина, яка пройде процедуру сертифікації, де треба буде не лише підтвердити свою освіту, а й пройти іспит із загальної етики й довести, що ти володієш певним методом», — наголошує нардепка Лада Булах.

Наприклад, з її слів, зараз українська академія гештальт-терапевтів навчає методу гештальту, інша спілка психотерапевтів навчає психоаналізу, третя працює з когнітивно-поведінковою терапією, четверта — з позитивною терапією. Коли ухвалять закон, ці інститути отримають офіційний статус.

Фото: Міноборони

Національна комісія проведе аудит, чи навчають вони науково доведених методів, чи дійсно їхні підходи дозволяють людям фахово надавати психотерапевтичні послуги, консультації.

«І будь-який українець, який захоче звернутися по допомогу до психотерапевта (не плутати з психіатрами, які є лікарями й отримують ліцензію МОЗ), зможе зайти в цей реєстр і перевірити, чи дійсно це ліцензований психотерапевт. Для психологів прописана вимога про освіту, бо ж наразі ніхто нікого не перевіряє. Тому в тому ж інстаграмі купа оголошень про навчання й сертифікацію яких хочеш психотерапевтичних практик і психоаналізу. Тоді як тим самим фахівцям з психоаналізу треба вчитися мінімум 10 років. Потрібно також мінімум шість-сім років, щоб отримати сертифікацію післядипломної освіти», — наголошує Булах.

Нові обов'язки для роботодавців

Але в проєкті йдеться не лише про вимоги для фахівців, що надають послуги психологічної допомоги.

Депутати також пропонують внести зміни в Кодекс законів про працю, зобов’язавши роботодавців створити «службу охорони психічного здоров'я…, розробити й затвердити політику або план захисту та зміцнення психічного здоров'я на робочому місці», — так доволі абстрактно прописані зміни в порівняльній таблиці.

Згідно зі змінами до Закону «Про охорону праці», працівник матиме «право на психосоціальну підтримку на робочому місці, для чого роботодавець вживає заходів, розробляє і впроваджує політику або план захисту та зміцнення психічного здоров'я на робочому місці».

У штаті з працівниками 50 і більше осіб роботодавець має створити окрему Службу охорони психічного здоров'я, функції якої визначить Кабмін.

Чи каратимуть шарлатанів, які підводні камені чатують на фахівців?

Авторка проєкту Лада Булах підкреслила, що в самому тексті не прописані норми відповідальності за надання послуг психологічної допомоги без відповідної кваліфікації, сертифіката й поза реєстром.

«Але ми буквально написали, що людина без сертифіката від комісії не має права надавати таку послугу. Коли закон ухвалять в цілому, то наступним кроком будуть зміни до Кодексу адміністративних правопорушень, аби карати шахраїв», — підкреслила Булах.

Фото: з відкритих джерел 2023 року в Раді пропонували легалізувати діяльність ворожок, тарологів, цілителів

До речі, варто нагадати, що 2023 року в Раді, навпаки, пропонували легалізувати езотеричні послуги, аби ворожки, тарологи, цілителі без належної освіти сплачували податки до бюджету. Але коли обурилися депутати з опозиції та після суспільного розголосу навесні минулого року цей проєкт нардепа «Слуги народу» Сергія Гривка зняли з розгляду.

Важливо також, що у психологів і психотерапевтів є конкретні питання й перестороги до законопроєкту про систему охорони психічного здоров'я.

Найбільше їх саме до порядку формування й роботи майбутнього нового органу — Нацкомісії з питань психічного здоров'я. Зокрема, на яких саме засадах і за якими критеріями члени комісії проводитимуть аудит і видаватимуть сертифікати психотерапевтам.

Лікарка-психіатр, медичний директор ТОВ «ММ Добробут-Стаціонар» Яна Українська підкреслила, що у співпраці з парламентським комітетом професійна спільнота подавала правки для превенції лобізму чи корупції в діяльності нацкомісії. Пропонували формувати комісію на конкурсній основі. Передбачити правовий статус комісії, гласність прийняття рішень і звітність. Скасувати вимогу створити службу психічного здоров'я на підприємствах, де 50 і більше працівників.

Фото: Добробут Яна Українська

«У комітеті (ВРУ з питань здоров'я нації) нам також пообіцяли, що самі засади формування комісії будуть прописані в окремому підзаконному акті Кабміну», — сказала вона в коментарі LB.ua.

Водночас, на думку лікарки, ухвалення такого комплексного закону давно назріло.

«Ситуації з кашпіровськими та Спартаком Субботою показують нам, що недобросовісні «фахівці» мають можливості заробляти кошти на стражданнях людей. І вся система сфери психотерапевтичних послуг не досконала. Але її регулювання має бути прозорим», — закликала вона.

Голова секретаріату Української спілки психотерапевтів Роман Кечур погоджується, що такий закон вкрай важливий для професійної спільноти. Однак у нього також питання до порядку формування й складу майбутньої нацкомісії та до того, як у ній працюватимуть представники п’яти міністерств.

Фото: ucu.edu.ua Роман Кечур

«На мою думку, основну частину цього органу повинні представляти виключно фахівці. Бо як людина з міністерства, яку делегували в комісію, без фахового досвіду зможе сутнісно регулювати наповнення цієї роботи?» — питає Роман Кечур.

І це не єдиний ризик цього закону. «Один з найболючіших пунктів — це сертифікація фахівців. Проблема в тому, що немає ніякого уніфікованого фахівця в галузі психотерапії. Такого фахівця просто не існує», — наголошує Кечур.

Сьогодні є декілька десятків науково обґрунтованих методів психотерапії, які мають свою систему підготовки. Наші фахівці входять до європейських і світових асоціацій. А в Україні ці фахівці також належать до відповідних професійних спільнот, акредитованих у європейських і світових профільних організаціях.

«Тому я не уявляю собі комісію, яка могла б сертифікувати всіх фахівців, грубо кажучи, в декількох десятках видів психотерапії. Бо фахову сертифікацію в усьому світі здійснюють власне об'єднання самих фахівців. Вони мають свої освітні, етичні стандарти, свою процедуру оскарження, свою етичну комісію, демократичний принцип управління, змінність і виборність… Якщо така модель сертифікації врешті буде дотримана, то я вважаю, що цей закон стане великим прогресивним кроком уперед. Якщо ж створять єдину комісія із сертифікації фахівців, як це роблять в обласних управліннях охорони здоров'я для лікарів, то це буде величезний крок назад. Ми отримаємо багато бюрократії, великі ризики корупції та закриту систему», — попереджає голова секретаріату Української спілки психотерапевтів.

Днями голова Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, член фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький повідомив, що парламенту рекомендували ухвалити законопроєкт в цілому.

Фото: Слово і Діло Михайло Радуцький

«Документ пропонує створити сучасну, ефективну систему психічного здоров’я, що відповідатиме європейським нормам і стандартам», — вважає Радуцький.

Члени комітету обіцяють, що проголосують за закон найближчим часом.