В Україні розширюють надання безкоштовної психологічної допомоги для ветеранів та їхніх сімей у громадах

Держава розширює доступ до надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів та їхніх сімей у громадах.

"Надання якісної психологічної допомоги має відбуватися насамперед у громадах, куди повертатимуться українські Захисники і Захисниці. Така допомога є безоплатною і надаватиметься за трирівневою системою”, – заявила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

За словами чиновниці, перший рівень – це соціальні працівники, помічники ветерана та інші особи, які пройшли відповідну підготовку та надають соціально-психологічну підтримку та соціальні послуги, такі як соціальний супровід та адаптація.

Другий рівень – психологічна допомога, яку можуть надавати надавачі послуг з психологічної допомоги незалежно від форми власності, в тому числі фізичні особи-підприємці, які відповідають вимогам до фахівця.

Третій рівень – включає комплексну медико-психологічну допомогу, яку забезпечують ліцензовані установи, в яких є мультидисциплінарні команди мінімум з чотирьох фахівців (1 психіатр та 3 психотерапевти/психологи).

“Мінветеранів буде відшкодовувати вартість наданих послуг із психологічної допомоги суб’єктам другого та третього рівня, спеціалізованим закладам не залежно від форми власності, в тому числі й фізичним особам-підприємцям, які надають такі послуги”, – розповіла Юлія Лапутіна.

Вона додала, що вже в цьому році за надання психологічної допомоги ветеранам та їхнім рідним у громадах буде сплачувати держава. Дана послуга для ветеранів та їхніх родин буде безкоштовною.

Лапутіна зауважила, що суб'єкти надання послуг другого і третього рівня мають бути включені у Реєстр надавачів послуг з психологічної допомоги, функціонування якого забезпечує Мінветеранів, та відповідати вимогам, встановленим до них як надавачів психологічних послуг.

У вересні соціологи зауважили, що в українському суспільстві погіршилось ставлення до ветеранів. За рік повага до ветеранів зменшилась у два рази.