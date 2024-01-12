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На Київщині чиновника Фонду держмайна затримали під час отримання хабаря за надання нерухомості в оренду

Йому обрано запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту та подано до суду клопотання про відсторонення від посади.

На Київщині чиновника Фонду держмайна затримали під час отримання хабаря за надання нерухомості в оренду
Фото: Київська міська прокуратура

На Київщині начальника управління орендних відносин одного із регіональних відділень Фонду державного майна України (ФДМ) затримали під час отримання хабаря. 

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

Слідством встановлено, що посадовець висунув вимогу громадянину про надання 1 тисячі доларів за надання в довгострокову оренду об’єкту нерухомого майна державної форми власності на території Київської області.

Під час отримання хабаря посадовця затримали. 

Наразі йому повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту та подано до суду клопотання про відсторонення його від посади.

У листопаді 2023 року Верховна Рада призначила новим головою Фонду державного майна Віталія Коваля. До цього він очолював Рівненську ОВА. До вересня ФДМ очолював Рустем Умєров, якого призначили на посаду глави Міністерства оборони.

Тим часом екскерівник Фонду держмайна Сенниченко та учасники злочинної організації отримали нові підозри. Тепер їх підозрюють ще й у легалізації доходів. Сенниченко, який втік за кордон, і ще шість фігурантів цих справ перебувають у розшуку.

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