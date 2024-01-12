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Буданов пояснив, що унеможливило проведення і російських, і українських наступальних операцій

Головний розвідник України вважає інтенсивне застосування безпілотників та щільні мінні поля основними факторами неможливості проведення наступів.

Буданов пояснив, що унеможливило проведення і російських, і українських наступальних операцій
Фото: Цензор

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що інтенсивне застосування безпілотників з обох боків зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій.

Про це начальник ГУР повідомив в інтерв’ю Le Monde.

Ще один фактор ― щільність мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни.

“Ми знаємо рішення для безпілотників ― це електронні засоби протидії. Для мін необхідне спеціалізоване обладнання. Це повертає нас до питання виробничих потужностей. Немає нічого невирішуваного, але до уваги потрібно брати все”, ― сказав Буданов.

Також Буданов застеріг Захід від "утоми" від війни в Україні, оскільки Росія веде війну не лише проти України, а й проти всіх країн НАТО, і закликав до посилення санкцій.

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