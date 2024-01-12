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Заступник начальника КП "Київський метрополітен" отримав підозру в службовій недбалості

Йдеться про 13,1 млн грн збитків на постачаннях вагонів.

Заступник начальника КП "Київський метрополітен" отримав підозру в службовій недбалості
Фото: Макс Требухов

Повідомлено про підозру одному із заступників КП "Київський метрополітен" у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомила пресслужба Прокуратури Києва.

За даними слідства, у період 2012-2017 років КП "Київський метрополітен", використовуючи кошти, надані за кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку, уклало договори з двома акціонерними товариствами РФ щодо виробництва та поставки останніми вагонів.

Вказаними договорами передбачені штрафні санкції за порушення умов поставки вказаних вагонів.

У період 2013-2014 років постачальники порушили умови договору та у визначені терміни не поставили вагони на адресу КП "Київський метрополітен".

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Однак підозрюваний, через неналежне виконання службових обов’язків, погодив платіжні доручення на оплату вагонів у повному обсязі без вирахування суми штрафу, чим заподіяв комунальному підприємству збитки в розмірі 13,1 млн грн.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.

Нагадаємо, в 2019 році Київрада схвалила залучення €120 млн у ЄБРР на нові вагони метро і трамваї.

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