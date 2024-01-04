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Киянам повернули більше ніж 200 тисяч поїздок через пересадку на “Либідській”

Громадяни отримують не грошову компенсацію за поїздку, користувачам повертаються саме зареєстровані поїздки, крім першої.

Киянам повернули більше ніж 200 тисяч поїздок через пересадку на “Либідській”
Фото: Віталій Кличко

Станом на початок січня пасажирам компенсували більше 200 тис. поїздок через вимушені пересадки у громадському транспорті на станції метро "Либідська".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на виконувача обов’язків директора КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" Дмитра Шевченка. 

“Станом на 3 січня 2024 року пасажирам, які використали для оплати проїзду транспортну картку, зареєстровану в АСОП (автоматизованій системі оплати проїзду), повернуто 203 386 поїздок”, - йдеться у відповіді. 

Також Шевченко зазначив, що скарги від пасажирів щодо неповернення зареєстрованих поїздок не надходили.

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Громадяни отримують не грошову компенсацію за поїздку, користувачам повертаються саме зареєстровані поїздки, крім першої.

Наразі місто компенсує проїзд у тимчасових маршрутах №№ 2-М, 60, 43-К та додаткові поїздки у метро на “синій” гілці.

Така компенсація діє для пластикової та цифрової карти та QR-квитків. Карту слід валідувати у наземному транспорті та метро під час кожної пересадки, як і зазвичай, а наступної доби поїздки за вимушені пересадки повертаються на карту.

Уточнюється, що компенсація діятиме, поки триватиме ремонт між станціями “Деміївська” та “Либідська”.

Чому закрили шість станцій метро в Києві

  • 8 грудня цього року в Києві терміново обмежили рух поїздів на ділянці "Теремки" – "Деміївська" у зв'язку із проведенням ремонту перегінного тунелю між станціями. Час ремонту - приблизно пів року.

  • В організацію руху на дорогах Києва внесли зміни на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

  • Підтоплення тунелів Київського метрополітену почали розслідувати правоохоронці за фактом службової недбалості.

  • Між станціями "Деміївська" і "Теремки" запустили човниковий рух. При цьому інтервал руху між поїздами становитиме до пів години.

  • Перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

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