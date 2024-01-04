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"Київстар" не підтвердив інформацію, що хакери перебували в його системі місяцями

Розслідування ще триває.

"Київстар" не підтвердив інформацію, що хакери перебували в його системі місяцями
Фото: РБК

"Київстар" не підтверджує інформацію про начебто багатомісячний доступ хакерів до особистих даних абонентів, та їх витік. 

Про це повідомила речниця компанії Ірина Леліченко на своїй фейсбук-сторінці.

За її словами, розслідування ще триває, розглядають різні версії, однак "до офіційного завершення розслідування жодна з них не може вважатись остаточною". 

"Вся інформація щодо ходу розслідування кібератаки є на офіційному сайті Служби безпеки України, яка безпосередньо задіяна в цьому процесі. Жодних фактів витоку персональних даних абонентів у ході розслідування не виявлено", - додала Леліченко.

Речниця компанії додала, що кібератака вплинула на деякі технологічні системи, які відповідали за роботу зв’язку, але їх відновили упродовж кількох днів.

"Мережа Київстару працює у звичному режимі і надає абонентам всі основні базові послуги. 99% телеком обладнання мережі на підконтрольній Україні території у робочому стані. Київстар вже застосував додаткові заходи для кіберзахисту, зокрема посилено управління доступом, впроваджено додаткові системи контролю серверів та робочих станцій, плануються наступні кроки із посилення кібербезпеки", - повідомила Леліченко.

Чому з'явилося це спростування від "Київстару"

  • Reuters із посиланням на начальника управління кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка опублікувало матеріал про те, що російські хакери перебували в системі "Київстару" щонайменше від травня минулого року. Злам системи компанії став попередженням не лише для України, а й для інших країн.
  • Вітюк повідомив, що атака знищила "майже все", включаючи тисячі віртуальних серверів" і це стало першим прикладом деструктивної кібератаки, яка "повністю знищила ядро телекомунікаційного оператора".
  • За оцінками СБУ, хакери могли б викрасти особисту інформацію, визначити місцезнаходження телефонів, перехопити SMS-повідомлення та, можливо, викрасти облікові записи Telegram. Проте, за даними видання, поки що фактів витоку персональних даних та даних абонентів не виявили.

Подробиці кібератаки на "Київстар"

  • Вранці 12 грудня 2023 року в роботі мережі стався збій. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в "Дії", але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо.
  • Причиною збою назвали хакерську атаку. "Київстар" стверджував, що персональні дані користувачів не скомпрометовані.
  • СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки за 8 статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби. Пізніше відповідальність за атаку взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек".
  • Як згодом повідомив президент компанії Олександр Комаров, хакери уразили кіберзахист українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.
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