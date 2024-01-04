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Росіяни зменшили кількість атак на Таврійському напрямку, але намагаються знищити укріплення Сил оборони

Піхота ворога тим часом бунтує і відмовляється йти в атаки.

Росіяни зменшили кількість атак на Таврійському напрямку, але намагаються знищити укріплення Сил оборони
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти зменшили кількість атак на Таврійському напрямку.

Про це в етері телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Ворог, зазнавши втрат, діє хвилями. Дещо зменшує кількість атак. По-перше, в них свята новорічні. Не дуже росіяни хочуть йти в атаку, скажемо так, взагалі. Деякі підрозділи починають бунтувати, відмовляються або тікають із окопів, щоб не йти вперед", - розповів Штупун.

За словами речника, водночас росіян не зменшують інтенсивність артилерійських обстрілів, чисельність яких коливається в межах 900-1000 на добу.

Також ворог, коли піхотні атаки дещо знижені, намагається максимально завдати втрат логістичним шляхам і укріпленням.

"Ворог намагається знищити наші укріплення. На цьому тижні було зафіксовано спроби задіяти "Тюльпани", 240-мм потужні міномети. На щастя, вони не так далеко б'ють. І один з них вдалося знищити нашим артилеристам", - додав Штупун.

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