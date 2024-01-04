В Україні відкрито близько 9 тисяч кримінальних проваджень за статтею про ухилення від мобілізації, – глава МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону розповів про ситуацію з покаранням для ухилянтів від мобілізації.
"На сьогоднішній день близько 9 тисяч кримінальних проваджень. 2600 таких матеріалів вже направлено до суду. Це стаття 336 Кримінального кодексу України", – повідомив Клименко.
- Сьогодні речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що наразі посилень чи послаблень мобілізації немає. Вона триває беззмінно з лютого 2022 року. Речник каже, що наразі відбуваються стандартні заходи з оповіщення.
- Тим часом профільний Комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію. Доповідати покликали Залужного і Умєрова. За прогнозом "слуги" Арахамії, обговорення триватиме декілька днів.
- Підготовка цього законопроєкту триває вже декілька місяців. Про те, що спочатку у ньому пропонували, ми розбирали тут.
- Джерела LB повідомили, що парламент готується голосувати за новий законопроєкт 10 січня.