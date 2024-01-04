В Україні відкрито близько 9 тисяч кримінальних проваджень за статтею про ухилення від мобілізації, – глава МВС

Близько третини з них вже скеровано до суду.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону розповів про ситуацію з покаранням для ухилянтів від мобілізації.

"На сьогоднішній день близько 9 тисяч кримінальних проваджень. 2600 таких матеріалів вже направлено до суду. Це стаття 336 Кримінального кодексу України", – повідомив Клименко.