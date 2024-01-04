Головне управління Міністерства оборони підтвердило знищення російського бомбардувальника Су-34, про підпал якого раніше писали журналісти.
У ніч на 4 січня 2024 на російському аеродромі "Шаґол" (Чєлябінск) згорів тактичний бомбардувальник Су-34. Про це повідомили в ГУР, опублікувавши відео.
"Бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії пкс зс рф", – йдеться у повідомленні.
Причини займання літака уточнюються, зазначили в ГУР. Однак на відео, опублікованому розвідниками, видно, як вогонь з "живота" літака поширюється на інші частини.
- У грудні Сили оборони за тиждень знищили п'ять російських Су. 22 грудня на Південному напрямку українські військові збили одразу три російські винищувача-бомбардувальника Су-34. Потім на Маріупольському напрямку збили Су-34 і Су-30 над Одеською.