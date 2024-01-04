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ГУР підтвердило підпал російського літака на аеродромі

Причини займання літака уточнюються, зазначили в ГУР. Однак на відео, опублікованому розвідниками, видно, як вогонь з "живота" літака поширюється на інші частини.

ГУР підтвердило підпал російського літака на аеродромі
Фото: скріншот

Головне управління Міністерства оборони підтвердило знищення російського бомбардувальника Су-34, про підпал якого раніше писали журналісти.

У ніч на 4 січня 2024 на російському аеродромі "Шаґол" (Чєлябінск) згорів тактичний бомбардувальник Су-34. Про це повідомили в ГУР, опублікувавши відео. 

"Бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії пкс зс рф", – йдеться у повідомленні.

Причини займання літака уточнюються, зазначили в ГУР. Однак на відео, опублікованому розвідниками, видно, як вогонь з "живота" літака поширюється на інші частини. 

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