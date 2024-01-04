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"За добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 3", – Філашкін

По Кураховому опівночі росіяни випустили 7 ракет С-300.

"За добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 3", – Філашкін
Фото: Вадим Філашкін

У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще троє поранені.

"У Авдіївці 1 людина загинула і 1 поранена. У Мар'їнській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки у Красногорівці, обстріляні Новомихайлівка , Максимільянівка і Єлизаветівка. " – повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За даними Філашкіна,по Кураховому опівночі росіяни випустили 7 ракет С-300, зруйновані дитсадок, школа, профілакторій і кав'ярня, пошкоджено численні багатоповерхівки. Також у Курахівській громаді поранено людину і пошкоджено 5 будинків у Гострому, обстріляні Острівське, Вовченка і Ганівка. 

У Краматорському районі окупанти двічі обстріляли Торське Лиманської громади. На щастя, минулося без жертв.

Фото: Вадим Філашкін
Фото: Вадим Філашкін

У Торецьку Бахмутського району поранено людину, у Неліпівці пошкоджено 2 будинки, у Нью-Йорку – лінію електропередач. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і багатоповерхівка. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське, також під вогнем Сіверськ.

Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 3.

  • Сьогодні від ворожої атаки по Кропивницькому загинула людина. Також на одному з промислових об’єктів є травмовані.
  • На Херсонщині за минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 486 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 19 снарядів. Через російську агресію 2 людини загинули.
  • За добу Росія обстріляла з артилерії близько 110 українських населених пунктів.
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