"За добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 3", – Філашкін

У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще троє поранені.

"У Авдіївці 1 людина загинула і 1 поранена. У Мар'їнській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки у Красногорівці, обстріляні Новомихайлівка , Максимільянівка і Єлизаветівка. " – повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За даними Філашкіна,по Кураховому опівночі росіяни випустили 7 ракет С-300, зруйновані дитсадок, школа, профілакторій і кав'ярня, пошкоджено численні багатоповерхівки. Також у Курахівській громаді поранено людину і пошкоджено 5 будинків у Гострому, обстріляні Острівське, Вовченка і Ганівка.

У Краматорському районі окупанти двічі обстріляли Торське Лиманської громади. На щастя, минулося без жертв.

Фото: Вадим Філашкін

Фото: Вадим Філашкін

У Торецьку Бахмутського району поранено людину, у Неліпівці пошкоджено 2 будинки, у Нью-Йорку – лінію електропередач. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і багатоповерхівка. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське, також під вогнем Сіверськ.

Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 3.