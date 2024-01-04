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Знешкодили міжнародне угруповання, яке вивозило ухилянтів з України до Придністров’я, – СБУ

Щоб знайти "клієнтів", фігуранти створили декілька Телеграм-каналів, де за гроші пропонували своє сприяння у втечі від мобілізації в нашій державі.

Знешкодили міжнародне угруповання, яке вивозило ухилянтів з України до Придністров’я, – СБУ
Фото: Нацполіція

Контррозвідка СБУ спільно із Національною поліцією України та Службою інформації та безпеки Республіки Молдова нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке діяло на користь Росії.

Як зазначили у СБУ, затримані незаконно переправляли українських чоловіків призовного віку за межі України. Угруповання організували двоє мешканців невизнаного Придністров’я, які мають українські та молдовські паспорти, а також перебувають у полі зору російських спецслужб. До створення каналу нелегальної міграції вони залучили спільників з Молдови та України.

Щоб знайти "клієнтів", фігуранти створили декілька "спеціалізованих" Телеграм-каналів, де за гроші пропонували своє сприяння у втечі від мобілізації в нашій державі.

Фото: Нацполіція

Вартість одного "квитка на втечу" становила до 5000 доларів, залежно від терміновості виїзду.Для конспірації незаконних прибутків учасники банди вимагали від ухилянтів "розраховуватись за послуги" через власні криптогаманці.

Маршрут нелегального "трафіку" пролягав з території Одеської області до самопроголошеного Придністров’я, а далі на територію Молдови. Зловмисники підвозили своїх "клієнтів" до кордону із невизнаним Придністров’ям, а далі проводили їх лісовими стежками поза контрольно-пропускними пунктами.

Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали у Молдові двох учасників банди під час супроводу ними групи ухилянтів, а ще двох викрили в Одесі, коли вони готували до відправлення за кордон нову партію потенційних призовників.

Також заочну підозру готують двом організаторам, які наразі переховуються на території так званої "ПМР".

З початку повномасштабної війни та введення воєнного стану найбільш поширеним порушенням на кордоні є незаконний перетин та переправлення ухилянтів. З початку цього року прикордонники викрили понад 220 протиправних груп, які спеціалізувалися на трансфері українських чоловіків за кордон.

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