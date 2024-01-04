Під Черніговом мікроавтобус в’їхав у бетонні плити на КПП, водій загинув

Під Черніговом мікроавтобус в’їхав у бетонні плити на КПП.

Про автопригоду повідомило ГУ Нацполіції у Чернігівській області.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції вчора близько 23:20.

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса Renault Master, рухаючись автодорогою Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, не обрав безпечної швидкості руху та не виконав вимог дорожніх знаків. Внаслідок цього автівка скоїла наїзд на бетонні плити.

В результаті автопригоди водій загинув на місці.

Слідчий поліції відкрив кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Досудове розслідування триває.

За інформацією департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА, ці бетонні плити були розташовані на контрольно-пропускному пункті біля села Ягідне.