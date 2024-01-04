У Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки у грудні

У Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару Росії на Україну, який вона здійнила 29 грудня 2023 року.
"Слідчими криміналістами ГУ МВС, під час здійснення експертизи, було виявлено ще двох загиблих", – повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Загальна кількість загиблих від ракетного удару ворога 29 грудня становить 32 особи, потерпілих 30.
- 29 грудня 2023 року Росія влаштувала одну із наймасовіших повітряних атак на Україну. Ворог випустив 158 ракет та ударних БпЛА.
- Загалом росіяни випустили близько 110 ракет, повідомив президент Володимир Зеленський. За даними Повітряних сил, ракети змінювали курс.
- Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: «Кінджалі», С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.
- Атаки, серед іншого, пережили, пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя та інші наші міста.
- За даними рятувальників, станом на 3 січня, сього внаслідок російської атаки 29 грудня загинуло 53 особи, а 170 – постраждало.