У Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки у грудні

Слідчі виявили тіла ще двох загиблих.

У Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару Росії на Україну, який вона здійнила 29 грудня 2023 року.

"Слідчими криміналістами ГУ МВС, під час здійснення експертизи, було виявлено ще двох загиблих", – повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Загальна кількість загиблих від ракетного удару ворога 29 грудня становить 32 особи, потерпілих 30.