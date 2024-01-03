Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних
Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
ГоловнаСвіт

Білий дім не підтвердив інформацію ЗМІ про наміри утилізувати ракети ATACMS із вичерпаним терміном експлуатації

Представник Білого дому порадив звернутися з цим питанням до Пентагону.

Білий дім не підтвердив інформацію ЗМІ про наміри утилізувати ракети ATACMS із вичерпаним терміном експлуатації
M142 HIMARS з ракетами ATACMS
Фото: Mariusz Burcz

Адміністрація Джо Байдена не підтверджує інформацію ЗМІ, що США хочуть утилізувати ракети ATACMS із вичерпаним терміном експлуатації в той час, як їх можна було би передати Україні.

Про це розповів координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Я не можу підтвердити цих повідомлень”, - відповів Кірбі на запитання журналіста.

Він порадив представнику ЗМІ звернутися з цим питанням до Пентагону.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також Кірбі нагадав, що адміністрація Байдена оголосила про виділення Україні останнього пакета військової підтримки з наявних фондів. 

Він наголосив на необхідності для Конгресу ухвалити запит президента Байдена, який включає, зокрема, подальшу допомогу для України.

Напередодні видання Newsweek повідомило, що сотні ракет збільшеної дальності ATACMS з вичерпаним терміном експлуатації треба буде утилізувати “за значні кошти” американських платників податків. Водночас Україна гостро потребує таких ракет.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies