Білий дім не підтвердив інформацію ЗМІ про наміри утилізувати ракети ATACMS із вичерпаним терміном експлуатації

Представник Білого дому порадив звернутися з цим питанням до Пентагону.

Адміністрація Джо Байдена не підтверджує інформацію ЗМІ, що США хочуть утилізувати ракети ATACMS із вичерпаним терміном експлуатації в той час, як їх можна було би передати Україні.

Про це розповів координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Я не можу підтвердити цих повідомлень”, - відповів Кірбі на запитання журналіста.

Він порадив представнику ЗМІ звернутися з цим питанням до Пентагону.

Також Кірбі нагадав, що адміністрація Байдена оголосила про виділення Україні останнього пакета військової підтримки з наявних фондів.

Він наголосив на необхідності для Конгресу ухвалити запит президента Байдена, який включає, зокрема, подальшу допомогу для України.

Напередодні видання Newsweek повідомило, що сотні ракет збільшеної дальності ATACMS з вичерпаним терміном експлуатації треба буде утилізувати “за значні кошти” американських платників податків. Водночас Україна гостро потребує таких ракет.