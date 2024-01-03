США і ще 11 держав застерегли єменських хуситів від нападів на торгові судна у Червоному морі

"Хусити нестимуть відповідальність за наслідки, якщо вони продовжуватимуть загрожувати життям, світовій економіці та вільному руху торгівлі на найважливіших водних шляхах регіону", - йдеться у спільній заяві.

З'явилася спільна заява урядів 12 держав щодо нападів єменських хуситів на торгові судна у Червоному морі.

Документ підписали США, Австралія, Бахрейн, Бельгія, Канада, Данія, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Нова Зеландія і Великобританія.

Країни застерегли хуситів від подальших нападів і назвали їхні дії "незаконними, неприйнятними і глибоко дестабілізуючими".

"Не існує жодного законного виправдання для навмисного нападу на цивільні та військово-морські судна. Напади на судна, зокрема, комерційні, з використанням безпілотних літальних апаратів, невеликих човнів і ракет, включаючи перше застосування протикорабельних балістичних ракет проти таких суден, є прямою загрозою свободі судноплавства, яка є основою глобальної торгівлі на одному з найважливіших водних шляхів у світі", - йдеться у заяві.

Підписанти наголосили, що напади загрожують життю "невинних людей у всьому світі і є серйозною міжнародною проблемою, яка потребує колективних дій".

Відповідно до документа, майже 15% світової морської торгівлі проходить через Червоне море, серед яких 8% припадає на торгівлю зерном, 12 % - нафтою та 8% - скрапленим природним газом. Через атаки міжнародні судноплавні компанії продовжують перенаправляти свої корбалі навколо мису Доброї Надії, а це призводить до значних витрат і тижневих затримок доставки товарів і, зрештою, ставить під загрозу переміщення критично важливих продуктів харчування, палива та гуманітарної допомоги по всьому світу.

"Ми закликаємо до негайного припинення цих незаконних нападів та звільнення незаконно затриманих суден та екіпажів. Хусити нестимуть відповідальність за наслідки, якщо вони продовжуватимуть загрожувати життю, світовій економіці та вільному руху торгівлі на найважливіших водних шляхах регіону", - наголосили підписанти заяви.

Що відомо про напади хуситів на судна у Червоному морі